Власти США изучают возможности продажи нефти из стратегического резерва

Как пишет газета Wall Street Journal, это позволит снизить мировые цены на сырье. Издание отмечает, что некоторые советники Трампа против такой меры и что Вашингтон пойдет на это только в крайнем случае.

Ранее президент США призывал Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, чтобы ее стоимость упала и бензин подешевел. По некоторым данным, цены на нефть Трамп намерен обсудить и на встрече с Владимиром Путиным в понедельник.