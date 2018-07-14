Американский телеканал CNBC сообщил об успешных испытаниях в России гиперзвуковых ракет «Кинжал»
По словам источников, всего из было три. Последнее испытание было проведено в начале июля. Ракета поразила цель на расстоянии 800 км. Какой скорости в полете она достигла, не уточняется.
По сведениям источников, вероятно, ракета «Кинжал» будет готова к боевому применению к 2020 году.
Комментарии27
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tag188 14 июля 2018 | 08:43
Ракета поразила цель на расстоянии 800 км.
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Ну наконец-то! Все так ждали этого испытания! Теперь наверное бензин подешевеет...
patrikk_1 14 июля 2018 | 08:51
Американский телеканал CNBC сообщил об успешных испытаниях в России гиперзвуковых ракет «Кинжал»...
Для встречи в Хельсинки наверное постарались, чтобы президент Д.Трамп знал и не сомневался, что В.Путин и русские стараются сделать для американцев всё самое лучшее.
aleksandr39 14 июля 2018 | 08:54
patrikk_1: Так вот почему дети и внуки депутатов ГОСДУРЫ так любят жить в США .
haldey 14 июля 2018 | 08:59
patrikk_1: Это они себя еще успокаивают. Кинжалы уже в войсках и уже все готовы к применению. А то что испытывают, дык, улучшению нет предела, да и показать им надо, как мы их будем мочить, если сунутся... Мы им не Ирак, играть перед нами мускулами не надо, их мускулы нам пофиг, у нас свои есть))) И не хуже, а значительно лучше и смертоносней, от таких мускул не укрыться!
ensebeo 14 июля 2018 | 09:17
haldey: вы- это кто? Ты из какой касты?
kukrynx 14 июля 2018 | 09:25
ensebeo: он из палаты №6
antiboh 14 июля 2018 | 09:02
patrikk_1: Ты не поверишь,но трамп должен быть в курсе и того,что делается в самих штатах,а так же в Китае. А по некоторым данным Китай в сей сфере опережает всех.
gregor 14 июля 2018 | 08:43
В Сирии уже проведены "манёвры " .... по сёлам и весям ?
nersesov 14 июля 2018 | 09:13
gregor: не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии, Афганистане, болезный вы наш.
gregor 14 июля 2018 | 09:25
nersesov:
Вы правы и мы тоже ,извините за забывчивость .
aleksandr39 14 июля 2018 | 08:48
,Эта новость обошлась российским пенсионерам в несколько миллиардов долларов .
haldey 14 июля 2018 | 09:08
aleksandr39: Пенсионеры при Ельцине по мусорным бакам лазили, ибо пенсии не платили, а те, что платили, были ниже нижнего, зато ничего не испытывали, а все ресурсы прямиком на Запад качали и еще деньги им платили за то, что они их принимали... Вон хохлы молодцы, уничтожили свои производства, чернозем вывозят эшелонами... Що маемо, то господам своим и даримо...
banyi2 14 июля 2018 | 08:49
А что то про мультяшки либерня не пишет )
viniqi 14 июля 2018 | 08:58
banyi2: Гермафродитам пригожинским член со рта еще не вынимали и слово не давали!!!
dmitry35 14 июля 2018 | 09:39
viniqi: На сайте с 2018 года и уже в лидерах. Похоже вы хорошо разобрались какими членами надо манипулировать, а каким отказывать сразу.
viniqi 14 июля 2018 | 09:43
dmitry35: У номерных пригожинцев типа dmitry-35 член пригожина не только из-за рта не вынимается, но и из других мест тоже!!!
archibald_dandy_esquire 14 июля 2018 | 09:02
banyi2: " А что то про мультяшки либерня не пишет )"
путерня мультяшки со стрелочками, поражающими Калифорнию, ещё не нарисовала - всё МО РФ, высунув языки от усердия, царапают карандашиком по картам
vilingrad 14 июля 2018 | 09:04
banyi2: haldey: patrikk_1: поразила цель, но не ту. Успешное испытание, но не ракеты. Гиперзвуковая, но не взлетела.
Брехня...
haldey 14 июля 2018 | 09:10
banyi2: Им новые темники выслали, теперь это не мультики, а пенсии... Завтра еще, что-нибудь придумают, им бы только хвостом перед хозяевами вилять...
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 14 июля 2018 | 09:29
banyi2: некогда вкалывают до 100 лет.
bigmaikl 14 июля 2018 | 08:59
А сколько РОССИЙСКИХ детишек можно было бы спасти проведя им операцию или дав необходимое лекарство?
mr_samgin 14 июля 2018 | 09:17
bigmaikl: да нисколько. Просто выросли бы цены на лекарства и медицину.
Это же рынок.
chubuk 14 июля 2018 | 09:00
Разве это новость, что ракета поразила цель за 800 км? Самая главная особенность ракеты осталась за пределами сообщения. Видимо в издательстве считают, что поражение цели за 800 км уже большой успех для российского ВПК.
volodyka 14 июля 2018 | 09:10
chubuk: оперативно тактическая баллистическая ракета не должна летать на большие расстояния, она же не межконтинетальная ,а про гиперзвук брехня.
serg4422 14 июля 2018 | 09:17
ударим по пиндосам квадратно-гнездовым!!!
yakutt86 14 июля 2018 | 09:18
Надо в Крыму такие установить.
pravdatut 14 июля 2018 | 09:25
СССР распался вместе с арсеналом РЯО.