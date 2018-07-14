Американский телеканал CNBC сообщил об успешных испытаниях в России гиперзвуковых ракет «Кинжал»...

По словам источников, всего из было три. Последнее испытание было проведено в начале июля. Ракета поразила цель на расстоянии 800 км. Какой скорости в полете она достигла, не уточняется.

По сведениям источников, вероятно, ракета «Кинжал» будет готова к боевому применению к 2020 году.