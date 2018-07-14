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08:30, 14 июля 2018

Умер Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса» вместе с Алексеем Навальным

Предпринимателю было 43 года. О его смерти сообщила журналистка Евгения Альбац, затем подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова. Причина смерти пока неизвестна.

Петр Офицеров не дал показаний против Алексея Навального и получил 4 года условно.

Комментарии

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patrikk_1 14 июля 2018 | 08:43

О его смерти сообщила журналистка Евгения Альбац, затем подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова...

Правильно видать люди говорят, что А.Навального завербовала Е.Альбац и она же является его куратором, ну раз ей первой сообщили о драке между Петром и Алексеем, значит это правда.

prosto_suhov 14 июля 2018 | 08:51

patrikk_1: ....а бог , какая он ни тварь ВСЕХ видит, да, животное.. так что, как пионер - будь всегда готов

patrikk_1 14 июля 2018 | 08:53

prosto_suhov:

Бог покарал Петю Офицерова, за слёзы обворованных работников "Кировлеса"?

prosto_suhov 14 июля 2018 | 08:55

patrikk_1: о себе подумай( хотя ты прав, чем?!)

patrikk_1 14 июля 2018 | 08:59

prosto_suhov:

Я о себе и думаю - за всю жизнь копейку чужую не взял, в отличии от покойного Пети Офицерова и ещё живого Алёшки Навального.

nebudbydlom 14 июля 2018 | 09:01

patrikk_1: А уворованные у народа 11.80?

patrikk_1 14 июля 2018 | 09:03

nebudbydlom:

Да не то я в твой рот срал, если хоть раз 1 копейку получил за комментарии? Согласен?

ensebeo 14 июля 2018 | 09:20

patrikk_1: неужели ты просто такой идиот?

kulikdim 14 июля 2018 | 09:05

nebudbydlom: Не кормите ответами старых пригожинских портянок )

prosto_suhov 14 июля 2018 | 09:05

patrikk_1: твой Обосралин,(погоняло - сталин) , тоже "копейки" не взял , а сдох в луже мочи собственной.....

patrikk_1 14 июля 2018 | 09:10

prosto_suhov:

Ага, а Петро Офицеров вместе с А.Навальным обворовал рабочих градообразующего предприятия "Кировлес" и поэтому умер как ангел, не обоссавшись и не обосравшись, а лежал сухонький и чистенький, как-будто прилёг поспать?

vezdehod 14 июля 2018 | 09:14

Не мытьём. так СМЕРТЬЮ, но власть добивается своего. Мои соболезнования.

shuvalov 14 июля 2018 | 09:00

patrikk_1: У тебя и люди есть среди знакомых, душонка ты подоночья?

patrikk_1 14 июля 2018 | 09:06

shuvalov:

Ты больной что-ли? Да я их за людей не считаю, всю эту жидобандеровскую шайку-лейку. Все бы померли они сегодня, я бы даже жопу не почесал

banyi2 14 июля 2018 | 08:47

Каждый день много кто умирает и старые и , к сожалению, молодые... Может канал открыть с названием СЕГОДНЯ УМЕР и списки подавать?

viniqi 14 июля 2018 | 08:49

banyi2: Гермафродитам пригожинским тут слово не давали!!!

patrikk_1 14 июля 2018 | 08:55

viniqi:

А дагестанским ишачьим женихам?

archibald_dandy_esquire 14 июля 2018 | 08:59

patrikk_1: " А дагестанским ишачьим женихам? "

ну, Вы же тут :) представляете сословие дагестанских ишачьих женихов

prosto_suhov 14 июля 2018 | 08:53

banyi2: плохо смазался, даже в эти списки не попадёшь, животное2

blackandwhite 14 июля 2018 | 08:55

Novichok?

viniqi 14 июля 2018 | 09:00

blackandwhite: Скорее blackandwhlte- конченный дурачек!!!

tremens_delirium 14 июля 2018 | 08:59

✄  Петр Офицеров не дал показаний против Алексея Навального  ✄

Но в будущем кто мог гарантировать, что Пётр не начнёт говорить...

ueub 14 июля 2018 | 09:00

мои соболезнования.земля ему будет пухом...

ramen 14 июля 2018 | 09:02

И, заметьте, на том же Яндексе сообщили о ЧМТ (черепно-мозговой травме).
Когда ЧМТ возникает? Только в одном случае: в случае удара. А из-за чего происходит смерть? Правильно: из-за нарастания внутричерепной гематомы. КОГДА развиваются внутричерепные гематомы? 3-7-10 день после травмы. Вот и ищите момент получения травмы и КТО эту травму нанёс.

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