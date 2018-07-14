Умер Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса» вместе с Алексеем Навальным

Предпринимателю было 43 года. О его смерти сообщила журналистка Евгения Альбац, затем подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова. Причина смерти пока неизвестна.

Петр Офицеров не дал показаний против Алексея Навального и получил 4 года условно.