Умер Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса» вместе с Алексеем Навальным
Предпринимателю было 43 года. О его смерти сообщила журналистка Евгения Альбац, затем подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова. Причина смерти пока неизвестна.
Петр Офицеров не дал показаний против Алексея Навального и получил 4 года условно.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrikk_1 14 июля 2018 | 08:43
О его смерти сообщила журналистка Евгения Альбац, затем подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова...
Правильно видать люди говорят, что А.Навального завербовала Е.Альбац и она же является его куратором, ну раз ей первой сообщили о драке между Петром и Алексеем, значит это правда.
prosto_suhov 14 июля 2018 | 08:51
patrikk_1: ....а бог , какая он ни тварь ВСЕХ видит, да, животное.. так что, как пионер - будь всегда готов
patrikk_1 14 июля 2018 | 08:53
prosto_suhov:
Бог покарал Петю Офицерова, за слёзы обворованных работников "Кировлеса"?
prosto_suhov 14 июля 2018 | 08:55
patrikk_1: о себе подумай( хотя ты прав, чем?!)
patrikk_1 14 июля 2018 | 08:59
prosto_suhov:
Я о себе и думаю - за всю жизнь копейку чужую не взял, в отличии от покойного Пети Офицерова и ещё живого Алёшки Навального.
nebudbydlom 14 июля 2018 | 09:01
patrikk_1: А уворованные у народа 11.80?
patrikk_1 14 июля 2018 | 09:03
nebudbydlom:
Да не то я в твой рот срал, если хоть раз 1 копейку получил за комментарии? Согласен?
ensebeo 14 июля 2018 | 09:20
patrikk_1: неужели ты просто такой идиот?
kulikdim 14 июля 2018 | 09:05
nebudbydlom: Не кормите ответами старых пригожинских портянок )
prosto_suhov 14 июля 2018 | 09:05
patrikk_1: твой Обосралин,(погоняло - сталин) , тоже "копейки" не взял , а сдох в луже мочи собственной.....
patrikk_1 14 июля 2018 | 09:10
prosto_suhov:
Ага, а Петро Офицеров вместе с А.Навальным обворовал рабочих градообразующего предприятия "Кировлес" и поэтому умер как ангел, не обоссавшись и не обосравшись, а лежал сухонький и чистенький, как-будто прилёг поспать?
vezdehod 14 июля 2018 | 09:14
Не мытьём. так СМЕРТЬЮ, но власть добивается своего. Мои соболезнования.
shuvalov 14 июля 2018 | 09:00
patrikk_1: У тебя и люди есть среди знакомых, душонка ты подоночья?
patrikk_1 14 июля 2018 | 09:06
shuvalov:
Ты больной что-ли? Да я их за людей не считаю, всю эту жидобандеровскую шайку-лейку. Все бы померли они сегодня, я бы даже жопу не почесал
banyi2 14 июля 2018 | 08:47
Каждый день много кто умирает и старые и , к сожалению, молодые... Может канал открыть с названием СЕГОДНЯ УМЕР и списки подавать?
viniqi 14 июля 2018 | 08:49
banyi2: Гермафродитам пригожинским тут слово не давали!!!
patrikk_1 14 июля 2018 | 08:55
viniqi:
А дагестанским ишачьим женихам?
archibald_dandy_esquire 14 июля 2018 | 08:59
patrikk_1: " А дагестанским ишачьим женихам? "
ну, Вы же тут :) представляете сословие дагестанских ишачьих женихов
prosto_suhov 14 июля 2018 | 08:53
banyi2: плохо смазался, даже в эти списки не попадёшь, животное2
blackandwhite 14 июля 2018 | 08:55
Novichok?
viniqi 14 июля 2018 | 09:00
blackandwhite: Скорее blackandwhlte- конченный дурачек!!!
tremens_delirium 14 июля 2018 | 08:59
✄ Петр Офицеров не дал показаний против Алексея Навального ✄
Но в будущем кто мог гарантировать, что Пётр не начнёт говорить...
ueub 14 июля 2018 | 09:00
мои соболезнования.земля ему будет пухом...
ramen 14 июля 2018 | 09:02
И, заметьте, на том же Яндексе сообщили о ЧМТ (черепно-мозговой травме).
Когда ЧМТ возникает? Только в одном случае: в случае удара. А из-за чего происходит смерть? Правильно: из-за нарастания внутричерепной гематомы. КОГДА развиваются внутричерепные гематомы? 3-7-10 день после травмы. Вот и ищите момент получения травмы и КТО эту травму нанёс.