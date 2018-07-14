США за два дня до встречи Трампа и Путина обвинили 12 россиян во вмешательстве в выборы
В Вашингтоне утверждают, что речь идет о сотрудниках военной разведки, которые взламывали почтовые сервера Демократической партии и публиковали украденные документы. По версии следствия, именно сотрудники ГРУ стоят за хакерской группировкой Fancy Bear. В Минюсте назвали конкретные фамилии обвиняемых с указанием, где они проходят службу.
Полгода назад американские власти обвинили во вмешательстве в президентские выборы 13 россиян, в том числе бизнесмена Евгения Пригожина. В Вашингтоне полагают, что именно он стоит за деятельностью так называемой «фабрики интернет-троллей».
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 14 июля 2018 | 08:48
кого ещё не обвинили в причастности?
banyi2 14 июля 2018 | 08:52
olegleon: Почему меня и Вас не обвинили, обидно, да...)))
olegleon 14 июля 2018 | 09:52
banyi2: не заслужили мы (((
накажет нас теперь прапорщик
viniqi 14 июля 2018 | 08:56
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
vezdehod 14 июля 2018 | 09:11
Если Трамп его об этом спросит. то - сделав физиономию кирпичом Путин ответит...Докажи.
mppv 14 июля 2018 | 08:51
Дак работа у них такая, и будет это всегда
mercer57 14 июля 2018 | 08:59
поставили рашку в стойло и там её привычное место..)))
sergo_25_26 14 июля 2018 | 09:02
Путину как человеку из НКВД понятно что такими вещами не блефуют. А трольчатине пригожинской работенка досталась отмывать вовку от какашек.