Сборные Бельгии и Англии поборются за третье место на Чемпионате мира по футболу
Болельщики больше верят в команду Бельгии. Такое мнение высказал ТАСС президент компании «Бинго Бум» Константин Макаров: «Бельгия одержала достаточно волевую победу над Японией, до этого Бразилию победили. Что касается сборной Англии, то тоже был одним из фаворитов этого турнира, но хорватов они не прошли. Поэтому встретятся в матче за третье место. Что касается коэффициентов, фаворитом данного матча является команда Бельгии. Коэффициент на бельгийцев – 2,15, на победу Англии коэффициент – 3,25, на ничью коэффициент – 3,75».
Матч начнется сегодня в 17.00.
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