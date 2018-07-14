Сборные Бельгии и Англии поборются за третье место на Чемпионате мира по футболу

Болельщики больше верят в команду Бельгии. Такое мнение высказал ТАСС президент компании «Бинго Бум» Константин Макаров: «Бельгия одержала достаточно волевую победу над Японией, до этого Бразилию победили. Что касается сборной Англии, то тоже был одним из фаворитов этого турнира, но хорватов они не прошли. Поэтому встретятся в матче за третье место. Что касается коэффициентов, фаворитом данного матча является команда Бельгии. Коэффициент на бельгийцев – 2,15, на победу Англии коэффициент – 3,25, на ничью коэффициент – 3,75».



Матч начнется сегодня в 17.00.