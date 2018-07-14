В Кемерове сегодня должен начаться демонтаж торгового центра «Зимняя вишня»

Пожар в нем в конце марта привел к гибели 60 человек, большинство из погибших – дети.

Демонтаж «Зимней вишни» начнется с разбора внешних элементов, рассказали в администрации Кемеровской области. На следующей же неделе в Кемерово прибудет спецтехника, которая разберет сначала металлические, а потом железобетонные конструкции. Причины демонтажа две: первая – это то, что ТЦ будет у горожан ассоциироваться с трагедией, произошедшей в конце марта. Вторая – «Зимняя вишня» стала непригодной для эксплуатации, поскольку сгорели все основные несущие конструкции, отметили региональные власти. На месте торгового центра появится сквер, проект которого был утвержден накануне. Об этом сообщил и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Демонтаж стал возможен после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин снял арест с «Зимней вишни». Между тем ряд экспертов опасается, что снос здания может позволить защите обвиняемых в трагедии более эффективно противодействовать следствию и разрушать доводы прокуратуры, которые невозможны без наличия ТЦ.

Обвиняемыми по делу о пожаре в «Зимней вишне» проходят несколько руководителей спасательной операции и высокопоставленных сотрудников регионального управления МЧС.