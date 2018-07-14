Суд в Петербурге запретил митинг против пенсионной реформы из-за нехватки полиции
МВД предоставило справку о том, что большая часть сотрудников ведомства занята на охране объектов чемпионата мира по футболу, сообщил «Фонтанке» депутат законодательного собрания города от «Яблока» Борис Вишневский. Он назвал такой довод обманом, потому что последний матч в Петербурге 14 июля, а митинг намечен на 18 июля.
Комментарии8
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kochar 14 июля 2018 | 08:14
Маразм крепчает ,а вместе ним и идиотизм.
gennomov 14 июля 2018 | 08:20
А также дубинок с наручниками и десятка тысяч мусаров, ждущих иплатов и квартир. на полтора пенсионера.
piter_ug 14 июля 2018 | 08:26
Предлагаю ещё одно основание для запретов - пятна на Солнце.
Типо-забота о протестующих.
pensioner25 14 июля 2018 | 08:28
Мы уже и так по числу охраны на 100 тысяч жителей находимся в числе мировых лидеров. А ведь все демонстрации у нас мирные: без поджогов, истерии, убийств. Не справляетесь? Идите в бизнес, как советовал Медведев учителям. Он же ерунду говорить не будет.
ramen 14 июля 2018 | 08:29
Вот тут-то и НАДО проводить! Без всяких согласований.
polikarpich 14 июля 2018 | 08:35
ramen: Правильно, это и есть настоящий митинг протеста. А "согласованный" - это есть "осетрина второй свежести".
ramen 14 июля 2018 | 08:39
polikarpich: Конечно. НЕЛЬЗЯ играть по ИХ правилам. Это, как садиться за один стол с шулерами. Заведомый проигрыш.
yralez 14 июля 2018 | 08:36
Пока на каждого жителя не будет по полицаю, не сметь вякать.
Никто в мире до такого додуматься не мог, а воровская шайка додумалась.