В России может быть введено понятие «предпенсионного возраста»

Эта мера рассчитана на обеспечение работой людей, которым до выхода на пенсию осталось всего несколько лет. На данный момент работодатели не хотят брать на работу сотрудников старше 45, и принудить их это делать невозможно. Об этом «Эху Москвы» рассказал зампред комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Какой именно возраст будет считаться предпенсионным, пока не уточняется.