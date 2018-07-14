В России может быть введено понятие «предпенсионного возраста»
Эта мера рассчитана на обеспечение работой людей, которым до выхода на пенсию осталось всего несколько лет. На данный момент работодатели не хотят брать на работу сотрудников старше 45, и принудить их это делать невозможно. Об этом «Эху Москвы» рассказал зампред комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
Какой именно возраст будет считаться предпенсионным, пока не уточняется.
Комментарии8
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kochar 14 июля 2018 | 08:16
Хотелось бы знать, а «запенсионный возраст» это уже в могиле или где?
igorrrpadlowitchs 14 июля 2018 | 08:40
kochar: очередная профанация!
ura_123 14 июля 2018 | 08:43
kochar: Датой выхода на пенсию считать смерть "предпенсионера"...
orein51 14 июля 2018 | 08:24
и ещё надо: "В России может быть введено понятие "работяга" для обеспечения работой всех. Как только введут, так "будет вечная музыка"...
y3emen1 14 июля 2018 | 08:26
ну, понятие "предсмертные судороги" уже существует, что мудрить-то
j_partizan 14 июля 2018 | 08:29
И деньги отнимут и повергнут унижению.
Единственный способ решить эту проблему - дать в морду гопнику.
gregor 14 июля 2018 | 08:40
В России может быть введено понятие «предпенсионного возраста»
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Это правильно , потому ,как понятие " пенсионный возраст " исчезнет в связи повышения оного . Редкий пенсионер долетит до своего пенсионного возраста .
Как и птичка до середины Днепра . Вот птичка Чавес не даст соврать .
ura_123 14 июля 2018 | 08:41
Соцзащита "предпенсионеров" будет выглядеть так-ну что мы можем вам предложить... Хотите дворником с оплатой 3250 в месяц и 12 часовым рабочим днём?