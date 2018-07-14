В Бразилии по ошибке освободили из тюрьмы известного криминального авторитета
Леомар Оливейра Барбоза по прозвищу «Плейбой» отбывал наказание сразу по нескольким уголовным делам. По одному из них приговор был отменен, и сотрудники тюрьмы отпустили осужденного на свободу. При этом другие приговоры остаются в силе. Как передает канал «Глобу», министр общественной безопасности Бразилии Раул Жунгманн назвал произошедшее катастрофой и потребовал наказать виновных.
Комментарии3
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estamp 14 июля 2018 | 08:01
Хм. Даже самая нелепая ошибка должна быть должным образом оплачена.
epynda 14 июля 2018 | 08:03
Интересное наблюдение.....
В РФ, почему-то, большое количество криминальных авторитетов, это люди, с либеральными взглядами, в прошлом, занимающие высокие посты ...???
alexey65 14 июля 2018 | 08:24
epynda: Вам за любую ахинею платят по 11-80?