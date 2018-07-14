США намерены уже в следующем году обогнать Россию по уровню добычи нефти
В 2019 году в Америке будут добывать почти 12 миллионов баррелей сырья в сутки, сообщает CBS News со ссылкой на министерство энергетики. Согласно данным ведомства, в прошлом году Россия производила свыше 10,3 миллионов баррелей нефти в день. Повышение объемов добычи в США связано с усовершенствованием технологий получения сланцевой нефти.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
woodpeker 14 июля 2018 | 07:50
"Если мировые цены удержатся на уровне 80 долларов, то все производство рухнет, у основных нефтедобывающих стран тоже бюджет посчитан из расчета 80 долларов с небольшим, под 90 долларов за баррель… корректировки есть, они связаны с объективными обстоятельствами", — сказал Путин.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20141017/1028841776.html
nehoroshiy 14 июля 2018 | 08:04
woodpeker: Хорошо сказал.
j_partizan 14 июля 2018 | 08:11
woodpeker: Прогнозик для "банановых республик".
kotvinder2 14 июля 2018 | 07:55
Повышение объемов добычи в США связано с усовершенствованием технологий получения сланцевой нефти.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А молодцы пиндосы всё-таки! Неустанно совершенствуют технологии превращения собственных земель в мёртвую отравленную пустыню))) Нам остаётся только аплодировать.
honduras_na_colime 14 июля 2018 | 08:09
kotvinder2: Только вот, удило, раньше должны были превратить давно, а щас только превращают.
И скважина сланцевая живёт в 10 меньше обычной, и всё должно было навернуться уже раз 5-10.
И вообще, та нефть дорогущая, её добывают в убыток, только Обама всё финансирует назло Роисси.
Этот бред мы уже читали, над ним смеялись уже тогда.
Ты пытаешься его нести, когда всё ясно даже идиоту.
И да, удило, ты ещё не знаешь, что амеры планируют за 10 лет удвоить добычу.
Удвоить, Карл!
Тебе пояснять дальше, что это значит для твоей Углеводородины, у которой через пару лет начнётся спад добычи, причём по естественным причинам, т.е. неотвратимым?
Учи матчасть, портянка дырявая.
estamp 14 июля 2018 | 08:18
honduras_na_colime: амеры планируют за 10 лет удвоить добычу.
Удвоить, Карл!
---
Ха! Планируют!
А я вот помню что аккурат 10 лет назад поляки планировали залить Европу и мир своим сланцевым газом. Стать крупнейшим в Европе поставщиком, газовой сверздержавой... И что ты же обещал конец Углеводородины. И? Где?
epynda 14 июля 2018 | 07:56
А по мясу молоку и маслу, США уже обогнали Россию?????
А по зерну ?????
j_partizan 14 июля 2018 | 08:01
В очередной раз цена на нефть и как следствие на бензин упадёт, а в России вырастет.
Видимо у власти и олигархов в семьях так повелось: бить домочадцев, если сосед пинка дал.
nehoroshiy 14 июля 2018 | 08:24
j_partizan: К тому же нам говорят, что в переводе на рубли у нас бензин не дорого.(по зомбоящику) Но при этом не хотят сопоставлять зарплату в долларах. Намеренно умалчивают.