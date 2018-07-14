США намерены уже в следующем году обогнать Россию по уровню добычи нефти

В 2019 году в Америке будут добывать почти 12 миллионов баррелей сырья в сутки, сообщает CBS News со ссылкой на министерство энергетики. Согласно данным ведомства, в прошлом году Россия производила свыше 10,3 миллионов баррелей нефти в день. Повышение объемов добычи в США связано с усовершенствованием технологий получения сланцевой нефти.