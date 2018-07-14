Британец Хуснайн Рашид получил пожизненный срок за подготовку покушения на 4-летнего принца Джорджа
Он опубликовал название и адрес школы, в которой учится сын герцога и герцогини Кембриджской, а также распространял призывы к нападениям на Джорджа и других членов королевской семьи. Сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», как передает «Би-би-си», собирался, в частности, отравить мороженое в супермаркетах. Рашид преподавал в мечети. Его задержали в прошлом году.
Комментарии24
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arye_11 14 июля 2018 | 07:44
Это Хуснайн Рашид.
Он родился и вырос в Британии. Он британец.
Это хомячок Хома.
Он родился и вырос в аквариуме. Он рыбка.
m_doc 14 июля 2018 | 07:44
А оружие или взрывчатка - нет? Пожизненно за слова?: Прокладоны, ваш выход:)
igorrrpadlowitchs 14 июля 2018 | 07:48
m_doc: а вы попробуйте призывать к убийству президента в России и посмотрим, что с вами станет!
m_doc 14 июля 2018 | 07:52
igorrrpadlowitchs: При чём Россия, если речь о Великобритании? Или и там, и там - одинаково? Спасибо за ответ, намёк понятен:)
arye_11 14 июля 2018 | 07:59
m_doc:
Нет, и "там и там" вовсе не одинаково.
В Англии Суд, в России судилище.
Если вы сумеете объяснить мне, почему два российских олигарха, Абрамович и Потанин, разбирают свои внутри российские тяжбы в Высоком Суде Лондона, то я буду вам благодарен.
Относительно данного случая, то, видимо, суд принял во внимание, что подсудимый абсолютно проникся идеологией убийства, считает убийство наивысшей ценностью и любое его появление на свободе чревато неминуемым убийством невинных людей.
Отсюда и пожизненное.
m_doc 14 июля 2018 | 08:05
arye_11: Проникнуться чем угодно - это мыслепреступление. За думанье не содют:)
arye_11 14 июля 2018 | 08:11
m_doc:
За "думанье" не содют.
За открытые призывы к убийству ребенку содют и очень правильно, что посадили пожизненно.
За свою долгую историю человечество пришло к грустному выводу - призыв к убийству равнозначен самому убийству. Призыв к убийству по самой своей сути несерьезным быть не может.
Поэтому в данном случае лучше "перебдеть, чем недобдеть".
Лучше заранее, сейчас, изолировать осатаневшего исламиста от общества, чем рвать волоса на голове потом.
m_doc 14 июля 2018 | 08:19
arye_11: Знаете ли, даже на тутошнем форуме тоже много всяких проникновений идеологиями и призывов случается. Коль лучше "перебдеть", видимо, придётся ждать посадок.
nestor199 14 июля 2018 | 08:10
arye_11: Вы от темы не убегайте. Пожизненное за призывы?
arye_11 14 июля 2018 | 08:24
nestor199:
Так и вы не убегайте.
Потрудитесь почитать об этом "воине Аллаха" чуть больше, чем пяток эховских строчек.
А там много чего. И призывы к убийству принца Джорджа, и теоретическое руководство терактами по всей Европе, и призывы к терактам в России во время Мундиаля...
Человек намертво отравлен идеологией убийства и от его теоретических призывов до практического действия дистанции почти что не осталось.
Вот это, и много чего прочего, суд и учел.
Просидит 25 лет, может и одумается.
Тогда суд все взвесит и решит, что с ним делать дальше.
nestor199 14 июля 2018 | 08:38
arye_11: Т.е. муслиму дали пожизненное за его убеждения!
korikov 14 июля 2018 | 08:27
igorrrpadlowitchs:
Когда за призывы к убийству несут уголовную ответственность - это нормально. Ненормально, когда вонючая пропаганда в СМИ, о такой ситуации в Англии пишет правильно, а о такой же ситуации в России пишет - "посадили за репост". Вот это ненормально.
И вот тут, вспоминая предыдущие новости на Эхо Москвы надо бы задаться вопросом: когда эта пропагандистская контора перестанет манипулировать своими слушателями?
m_doc 14 июля 2018 | 08:31
korikov: На том же Эхе Москвы с восторгом выкладывают материалы, в т.ч. их недавнего любимца нацика Навального, о том, в каких школах учатся дети пусть не президента, но власть имущих. И за дочерьми президента не раз охотились.
korikov 14 июля 2018 | 08:24
m_doc:
"Пожизненный срок за репост" - так бы читался заголовок, если бы такое случилось в России.
forum_participant 14 июля 2018 | 07:49
Ну вот, ещё один "режиссер". Он же никого не убил! Сейчас московские либералы вой возмущения поднимут.
kruzalova 14 июля 2018 | 07:54
forum_participant: Сенцов не российский гражданин, и даже желание взорвать памятник не сопоставимо с членством в игил (запрещенная в РФ организация) и желанием убить одного ребенка
m_doc 14 июля 2018 | 07:56
kruzalova: Ну дык Сенцов и не пожизненно присел.
serg4422 14 июля 2018 | 07:52
очень жестко.еще раз убеждаешься,что российский суд - самый гуманный суд в мире.
kruzalova 14 июля 2018 | 07:52
человек, желающий убить ребенка- не человек, а готовящий покушение на членов королевской семьи - не британец. кто угодно, но не человек и не британец
nestor199 14 июля 2018 | 08:11
kruzalova: Давать пожизненное за намеренья?
korikov 14 июля 2018 | 08:36
nestor199:
Нет не намеренья, а судя по написанному в новости, за фактическое деяние с преступным умыслом. Он призывал убить человека. Вопрос только в том, что в Англии за призывы к убийству простого человека дали бы несколько месяцев, а за убий
korikov 14 июля 2018 | 08:43
nestor199:
Продолжение: а за призывы к убийству принца - пожизненный срок. Ну конечно, то же челядь, а это принц, разные статусы в монархическом государстве. Жизнь принца важнее жизней тысяч детей.
У меня вот только к Эхо Москвы вопрос: что же они о похожих и гораздо более гуманных осуждениях в России писали в паршивом пропагандистском духе - "осудили за репост". Вот и выходит, что в пропаганде этих лицемеров, если осуждают в России за такое же деяние, то осуждают за "репост" и за "слова", а если в Англии, то за угрозы и за призывы к убийству.
korikov 14 июля 2018 | 08:15
Скоро у всего населения Британии будут имена вроде Хусейнов и Рашидов.
Я рад за Англия, это без преувеличения лучшая демократическая страну с престарелой королевой у власти, которая имеет все шансы пережить на троне всех своих наследников и в итоге передать страну какому-нибудь британцу Абу Бакр аль-Багдади. Ведь Англия и США именно для этого создают новый мировой порядок на Ближнем Востоке?
korikov 14 июля 2018 | 08:20
Эй, вонючая пропаганда Эхо Москвы, а почему вы не пишите заголовок как в случае с Россией - "Пожизненный срок за репост"?
Я запомню эту новость, в следующий раз буду сравнивать, когда на страницах Эхо появится очередной высер в духе "осудили за лайк". И всем советую напоминать работникам Эхо Москвы о их лицемерии.