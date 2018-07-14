Британец Хуснайн Рашид получил пожизненный срок за подготовку покушения на 4-летнего принца Джорджа

Он опубликовал название и адрес школы, в которой учится сын герцога и герцогини Кембриджской, а также распространял призывы к нападениям на Джорджа и других членов королевской семьи. Сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», как передает «Би-би-си», собирался, в частности, отравить мороженое в супермаркетах. Рашид преподавал в мечети. Его задержали в прошлом году.