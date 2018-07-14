В Петербурге пытались похитить уроженца Чечни, которого родственники считают геем
Зелимхан Ахмадов успел связаться с правозащитниками. Как сообщает «Новая газета», через несколько часов Ахмадова и его похитителей задержали. Среди них были полицейские, а также отец потерпевшего. Как пишет издание, мужчина бежал из Чечни после того, как силовики предлагали брату Ахмадова его убить из-за сексуальной ориентации.
Комментарии5
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epynda 14 июля 2018 | 07:59
Для чего похищают геев ??????
Возможно для того, чтобы провести ему прямой массаж предстательной железы ??????
kraft 14 июля 2018 | 08:05
Такое впечатление, что в Чечне сплошные геи.
j_partizan 14 июля 2018 | 08:20
Какое грязное дело без полицейских?
К тому же "правильные ребята" красть гея не возьмутся.
ppvngavr 14 июля 2018 | 08:38
Предельная гнусность и подлость - это то, что происходит в России в отношении геев и трансгендеров. Позор всем тем, кто поддерживает этот средневековый беспредел. Об этом читайте в публикации "Истоки реки, текущей никуда":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842
а также "Россия выбирает неосталинизм":
http://www.proza.ru/2018/05/06/842
omantic 14 июля 2018 | 08:41
Сволочи !