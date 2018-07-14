Москва сочтет успехом встречи Путина и Трампа, если стороны начнут нормально общаться
Это сказал глава МИДа Сергей Лавров. В интервью Ларри Кингу на канале RT министр отметил, что сейчас все каналы коммуникации между Россией и США заморожены. Встреча президентов России и США пройдет в понедельник в Хельсинки.
Комментарии11
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davi__koloradov 14 июля 2018 | 07:46
Лавров дэбил, мля.
igorrrpadlowitchs 14 июля 2018 | 07:52
davi__koloradov: подонки надеются, что с ними начнут нормально общаться, а они останутся подонками! Лавров- улетевший тип!
mamiluk 14 июля 2018 | 07:51
Лавров обозначил,что простое рукопожатие Трампом ручки кремлевского диктатора-это максимум "успеха встречи" по российски...
epynda 14 июля 2018 | 07:54
mamiluk: Интересно, сколько минут ты бы прожил, после своего высера, если бы действительно, в кремле сидел диктатор
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 14 июля 2018 | 08:00
epynda: Ты говоришь в кремле сидит -белый пушистый ну-ну .
epynda 14 июля 2018 | 08:19
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: Не белый, не пушистый, но, всё-таки ни диктатор...... Надо называть вещи своими именами.....
viniqi 14 июля 2018 | 08:36
epynda: Несменяемый параноик- хуже диктатора!!!
estamp 14 июля 2018 | 08:12
mamiluk: это максимум "успеха встречи" по российски
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И таки да. Если амеры вдруг научатся воспринимать реальность без истерик, уже хорошо. Всем. А т.ч. и амерам.
russky77 14 июля 2018 | 08:08
Нормально в их понимании - это по-понятиям
piter_ug 14 июля 2018 | 08:28
Если они друг друга стоят, то найдут общий язык.
В конце-концов, трампу может быть и завидно, что никто подмял всю страну.
Может и ему так хочется.
kakslon 14 июля 2018 | 08:41
Это сколько нужно выпить,чтобы нормально общаться.