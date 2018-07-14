Сегодня станет известен чемпион Уимблдонского теннисного турнира в женском одиночном разряде

36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс добралась до первого финала после своего возвращения в большой теннис. Прошлой осенью она стала мамой и вышла на корт только в начале этого. На Открытом чемпионате Франции ее не включили в число сеянных, что вызвало настоящий скандал. Дочь американского Президента Иванка Трамп обвинила устроителей турнира в том, что Серена пострадала за то, что она мать. В Англии это упущение исправили, предоставив американке 25 номер посева, который не соответствует ее позиции вне пределов первой сотни рейтинга. Знаменитая американка дошла до финала, не отдав соперницами ни одной партии и весьма близка к тому, чтобы выиграть свой 24 турнир большого шлема в карьере. Ее соперница бывшая первая ракетка мира Ангелика Кербер, посеяна на этмо тунрнире под номером 11.



В четвертьфинале АнгЕлика КЕрбер победила россиянку Дарью Кастаткину.