Суд Греции принял решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника
Кроме Франции соответстсвующие запросы отправили США и Россия. У каждой из трех стран свои претензии к Виннику, — рассказал «Эху» интернет-эксперт, главный редактор проекта Сатоши.ФМ Антон Меркуров.
Александр Винник был задержан в Греции около года назад по просьбе американских властей.
Комментарии4
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compare 14 июля 2018 | 07:18
надо было в США отдать...и подальше и построже...
tite2 14 июля 2018 | 07:21
compare:
Ещё не вечер. Это только начало..
sniper777 14 июля 2018 | 07:18
Сдох любовник Алёнки Анальной Пидро Обсеров!
Анальновцы с обсеровцами варят кисели, будут праздновать тризну по Пидро Обсерову.
arye_11 14 июля 2018 | 07:31
sniper777:
Подла ты, грязная, вонючая тварь из савушкинской бригады.
Что, специально зарегился сегодня, только чтобы промычать свое, заветное?