Суд Греции принял решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника

Кроме Франции соответстсвующие запросы отправили США и Россия. У каждой из трех стран свои претензии к Виннику, — рассказал «Эху» интернет-эксперт, главный редактор проекта Сатоши.ФМ Антон Меркуров.

Александр Винник был задержан в Греции около года назад по просьбе американских властей.