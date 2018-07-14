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07:03, 14 июля 2018

Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы 2016 года

Начать стоит с того, что государственные российские СМИ сообщают ложь о новых обвинениях спецпрокурора Боба Мюллера — Мюллер предъявил обвинения в хакерских атаках не предполагаемым сотрудникам ГРУ России, а вполне реальным — с указанием их имен, должностей и военных частей, в которых они числятся или числились. Вот они: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев. В опубликованном обвинительном заключении на 29 страницах ФБР объясняет, что каких IP адресов заходил каждый из обвиняемых, какие серверы они использовали, какие фишинговые имейлы с вредоносными программами посылали членам Демократической партии. Для покупки серверов офицеры ГРУ использовали биткойн в эквиваленте 95 тысяч долларов — криптовалюты они не только покупали, но и майнили. В связи с этим офицеры ГРУ обвиняются и в отмывании денежных средств. Для опубликования украденных у Демократов имейлов хакеры создали вебсайт dcleaks.com, а также использовали никнейм Гуцифер 2.0 под видом независимого хакера, взломавшего серверы Демпартии. О том, что Гуцифер 2.0 входил в свои аккаунты с IP-адресов штаб-квартиры ГРУ в Москве стало известно еще несколько месяцев назад. Мюллер также установил, что российские хакеры ГРУ взломали вебсайт избирательного совета одного из штатов и украли информацию о пятистах тысячах избирателей — имена, фамилии, номера социального страхования и данные водительских прав. Также хакеры взломали компьютеры американской компании, которая поставляла программной обеспечение для верификации зарегистрированных избирателей. Хакеры также пытались взломать другие организации избирательного процесса.

По результатам обвинений Боб Мюллер требует наложить взыскание на любое имущество обвиняемых офицеров ГРУ, находящееся в США.

Комментарии

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chapter_2 14 июля 2018 | 07:13

И что теперь? Будет ли ультиматум от Д.Трампа?

kara 14 июля 2018 | 07:14

Дорогое Эхо! Я понимаю, что смерть Офицерова это важно, как и обвинение во взломе и Новичку, но почему нет новости про Пакистан, где болеет128 погибших?

russky77 14 июля 2018 | 07:37

Ну а причем тут путин-то? Он ведь НИПРИЧЁМ!!! Кто изобрёл ынтырнет, с того и спрашивайти!

y_y_y 14 июля 2018 | 07:57

russky77:
//изобрёл ынтырнет, с того//
Инет, не важен. ИМХО, нужно спрашивать с того, кто изобрел Минюст США. Они бы все равно кого-нить обвинили, а формы, способы и т.д. не принципиальны.

Главное - у них есть желанье! ;)

ly4_sveta 14 июля 2018 | 07:59

Дремучесть фраера сгубила. Он-то думал, что
все получится шито-крыто, что чекистские следы заметены,
для него же Файлы, серверы, вебсайты, аккаунты, верификация и
прочие продвинутые премудрости - темный лес! И с каким
лицом он предстанет перед Трампом? Как будет защищать
своих товарищей? Когда все так доказано и разложено по полочкам.
Их «система» однажды вычислила и место жительства хакера и
в какое время с какой собакой он гуляет на сибирских просторах!
Прогресс - сила! И применять его надо только на благо человека,
а не на разруху, раздрай и уничтожение, как это принято у
отсталых и диких чекистов, оставшихся в энкавэдэшных тухлых
чуланах тридцатых годов.

estamp 14 июля 2018 | 08:23

Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб...
---
Ха. Даже в укроСМИ эту новость подают как "США предъявили обвинения дюжине хакеров, которых считают российскими разведчиками"

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