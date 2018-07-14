Букингемский дворец опроверг информацию об опоздании Дональда Трампа на чаепитие с королевой Елизаветой II
Вся церемония прошла по расписанию, сказал ТАСС представитель королевской семьи. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что 92-летняя королева ожидала прибытия кортежа президента США во дворе Виндзорского замка более 10 минут.
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