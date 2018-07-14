Виталию Мутко запретили появляться во время чемпионата мира по футболу рядом с главой ФИФА
Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на свои источники. Формально в отношении вице-премьера, который на протяжении семи лет курировал подготовку к первенству, не было применено никаких санкций, связанных с футболом. Однако, как пишет «Би-би-си», в ФИФА не захотели ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.
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