В Москве в возрасте 43 лет умер бизнесмен Петр Офицеров
Это подтвердила в «Фейсбуке» его адвокат Светлана Давыдова. Ранее о смерти предпринимателя сообщила журналист Евгения Альбац.
Петр Офицеров проходил вместе с Алексеем Навальным по делу «Кировлеса» и был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Показаний против политика он не дал.
Как писал «Московский комсомолец», 9 июля Петр Офицеров был госпитализирован с сотрясением мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики предполагали, что он мог получить травмы в результате припадка эпилепсии.
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