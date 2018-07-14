Сборные Бельгии и Англии поборются за третье место на Чемпионате мира по футболу

Эти две команды сопоставимы по силе и одинаково достойны победы. Такое мнение высказал ТАСС футбольный эксперт Андрей Малосолов: «Они между собой играли и сыграли такой полудоговорной матч, где никто не хотел побеждать до последнего в групповом этапе. Я думаю, это будет поединок немножечко более скучный, чем матч финала, но там никто уже жалеть себя не будет, я думаю, будут биться до последнего, уже тратя все силы. Честно говоря, было видно по сборной Англии, очень резко как-то сразу подсела во втором тайме против Хорватии. И бельгийцы, наверное, в матче с французами тоже не показали всех своих хороших качеств, были достаточно быстро сметены французской машиной. Мне кажется, что это будет матч очень равных соперников, которые вряд ли друг другу будут в чем-то уступать».



Матч начнется сегодня в 17.00.