Суд в Петербурге запретил митинг против пенсионной реформы из-за нехватки полиции
МВД предоставило справку о том, что большая часть сотрудников ведомства занята на охране объектов чемпионата мира по футболу, сообщил «Фонтанке» депутат законодательного собрания города от «Яблока» Борис Вишневский. Он назвал такой довод обманом, потому что последний матч в Петербурге 14 июля, а митинг намечен на 18 июля.
Комментарии1
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gencek 14 июля 2018 | 06:22
Понятно на ментов и Чемпионат деньги есть , а на достойные пенсии для народа нет.
Бей жидов - спасай Россию !