Полиция заявила, что обнаружила в Эймсбери источник заражения нервно-паралитическим веществом «Новичок»
Он был найден в небольшой бутылке в доме одного из пострадавших Чарльза Роули.
Скотланд-Ярд пока не может дать ответ, как бутылка с «Новичком» попала в дом Чарльза Роули. Однако именно она, по мнению полиции, стала причиной отравления мужчины вместе с его подругой Дон Стерджес в конце июня в Эймсбери. Глава контртеррористического отделения Скотланд-Ярда Нил Басу сказал, что находка стала «значительным продвижением» в расследовании. Бутылка с нервно-паралитическим веществом отправлена в лабораторию британского Минобороны в Портон-Дауне. Теперь ученые, как отметили в полиции, определят, принадлежит ли «Новичок» из емкости к той же партии, которая стала причиной отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. К первому инциденту, напомним, Лондон считает причастной Россию, однако Москва все обвинения отрицает. Между тем для помощи в расследовании Британия пригласила экспертов ОЗХО, Напомним, в результате инцидента в Эймсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджес. Ее вскрытие состоится во вторник. Чарльз Роули же пришел в себя, но находится в критическом состоянии.
В российском посольстве потребовали от британских властей раскрыть информацию о бутылке, найденной в доме Чарльза Роули.
Комментарии6
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doc10_vikt 14 июля 2018 | 06:10
Бутылка с нервно-паралитическим веществом???????????????
Вы что,издеваетесь?
tite2 14 июля 2018 | 06:28
doc10_vikt:
Если я с английского переведу, как "флакон", или "емкость"....
Это, то-то изменит для портянок?
Детский сад
gencek 14 июля 2018 | 06:15
Английские бомжи тоже бутылки на помойках собирают ?
Явно Скрипаль подбросил , он же двойной агент - и нашим и вашим.
doc10_vikt 14 июля 2018 | 06:17
Предлагаю опрос
отравил(ся?)
отравился
отравил
нашел бутылку припер домой
сделал сам
подбросили
подбросил Путин
подбросил Порошенко
подбросил Трамп
sniper777 14 июля 2018 | 06:39
...нашли буханули по кругу и запели гимн России. Вот он какой новичок - если после принятия его во внутрь запел гимн России, то это является противоядием и ты здоров и пляшешь!
ndezhin 14 июля 2018 | 06:46
Бутылка из-под водки?