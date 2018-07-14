Дональд Трамп заявил, что обсудит с Владимиром Путиным вмешательство России в американские выборы
При этом президент США сказал, что не ждет от этой встречи никакого прорыва.
Власти США накануне обвинили 12 сотрудников российской военной разведки во взломе серверов Демократической партии. В Кремле в очередной раз заявили, что Россия не вмешивалась в выборы в США.
Комментарии2
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midnightblues 14 июля 2018 | 06:13
Когда в палате Ганушкина заправляют пациенты,терроризируя персонал-так и выходит
Прибыл главврач Моргулис и велел притащить буйных для профилактики на ковер
gencek 14 июля 2018 | 06:32
Понятно.
Трамп принесет слова о вечной любви и верности к другу Путину, что ранчо в Техасе уже достроил для него, шинный заводик прикупил в знак бесконечной благодарности ...