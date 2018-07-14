Дональд Трамп заявил, что обсудит с Владимиром Путиным вмешательство России в американские выборы

При этом президент США сказал, что не ждет от этой встречи никакого прорыва.



Власти США накануне обвинили 12 сотрудников российской военной разведки во взломе серверов Демократической партии. В Кремле в очередной раз заявили, что Россия не вмешивалась в выборы в США.