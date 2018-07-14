Рафаэль Надаль и Новак Джокович играли в полуфинале Уимблдона больше шести с половиной часов

Матч был прерван из-за наступления темноты и будет доигран сегодня. Испанец Рафаэль Надаль сейчас является первой ракеткой мира, а серб Новак Джокович в рейтинге на 12-й строчке. Победитель этого матча сыграет в финале с южноафриканцем Кевином Андерсоном.