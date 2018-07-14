США намерены уже в следующем году обогнать Россию по уровню добычи нефти
В 2019 году в Америке будут добывать почти 12 миллионов баррелей сырья в сутки, сообщает CBS News со ссылкой на министерство энергетики. Согласно данным ведомства, в прошлом году Россия производила свыше 10,3 миллионов баррелей нефти в день. Повышение объемов добычи в США связано с усовершенствованием технологий получения сланцевой нефти.
Комментарии3
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opiatnovyi63 14 июля 2018 | 05:24
И здесь у Вождя наметился прокол?
yralez 14 июля 2018 | 05:38
Главное не обогнать, главное не покупать у ОПГ.
mobile_actor 14 июля 2018 | 05:59
Неверная формулировка. Это не США намерены добыть столько нефти. В США нефтедобыча, как вся другая промышленность - частный бизнес. Это оценка-прогноз Министерства Энергетики того, сколько нефти американские компании добудут в будущем году.