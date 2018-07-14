В Петербурге пытались похитить уроженца Чечни, которого родственники считают геем

Зелимхан Ахмадов успел связаться с правозащитниками. Как сообщает «Новая газета», через несколько часов Ахмалова удалось освободить, а его похитители были задержаны. Среди них были полицейские, а также отец потерпевшего. Как пишет издание, мужчина бежал из Чечни после того, как силовики предлагали брату Ахмадова его убить из-за сексуальной ориентации.