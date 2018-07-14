В Петербурге пытались похитить уроженца Чечни, которого родственники считают геем
Зелимхан Ахмадов успел связаться с правозащитниками. Как сообщает «Новая газета», через несколько часов Ахмалова удалось освободить, а его похитители были задержаны. Среди них были полицейские, а также отец потерпевшего. Как пишет издание, мужчина бежал из Чечни после того, как силовики предлагали брату Ахмадова его убить из-за сексуальной ориентации.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 14 июля 2018 | 05:36
Тамошний царёк, видимо, имеет какую-то привязанность к гражданам нетрадиционной ориентации!
serg4422 14 июля 2018 | 05:40
джигит не может быть геем.
aleks_3310 14 июля 2018 | 06:01
serg4422: джигит не может быть геем.
---------------------------------------------------------------------------
А человек может!
max3446 14 июля 2018 | 05:44
Как сообщает «Новая газета»... дальше можно не читать. такой бред только такая желтая газетенка распространитель фейков могла придумать
vlabar1960 14 июля 2018 | 05:57
max3446: Вы как сюда забрели? Возвращайтесь пить кисель и слушать соловьиный понос.
aleks_3310 14 июля 2018 | 05:57
Некоторые из них предпочитают быть убийцами, а уж ни как не геями!!! Да, по мне лучше уж попытаться стать геем, чем кого то пытаться убить.
Сравните общественную опасность от того кто гей и от другого который убийца.
Вот кого пригрела на своей груди моя Родина-мачеха?
ramun 14 июля 2018 | 06:04
Адик тоже на геях тренировался.
ly4_sveta 14 июля 2018 | 06:42
Вот убийцем быть можно, а геем нельзя. За убийства и звание героя можно получить. И от кого больше вреда?