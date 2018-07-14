В Москве в возрасте 43 лет умер бизнесмен Петр Офицеров
Это подтвердила в «Фейсбуке» его адвокат Светлана Давыдова. Ранее о смерти предпринимателя сообщила журналист Евгения Альбац. Петр Офицеров проходил вместе с Алексеем Навальным по делу «Кировлеса» и был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Показаний против политика он не дал. Как писал «Московский комсомолец», 9 июля Петр Офицеров был госпитализирован с сотрясением мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики предполагали, что он мог получить травмы в результате припадка эпилепсии.
Комментарии5
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kisa2000 14 июля 2018 | 05:21
А кто следующий?
serg4422 14 июля 2018 | 05:45
kisa2000: как Боженька определит. а ты что вечно жить собрался?
koltak76_ 14 июля 2018 | 05:37
Очень жаль. Похоже, честный человек был.
И смерть какая то странная.
Возможно за то, что не дал показания.
alex86 14 июля 2018 | 05:40
Конечно, всякое бывает, все мы от чего нибудь умрем (и даже, представляете, Путин), но для подобного дела выглядит странновато. Но бывает...
serg4422 14 июля 2018 | 05:43
ну вот,опять либерал-евреи будут верещать,что это Путин заказал.