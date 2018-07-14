Москва сочтет успехом встречи Путина и Трампа, если стороны начнут нормально общаться
Это сказал глава МИДа Сергей Лавров. В интервью Ларри Кингу на канале RT министр отметил, что сейчас все каналы коммуникации между Россией и США заморожены. Встреча президентов России и США пройдет в понедельник в Хельсинки.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
archibald_dandy_esquire 14 июля 2018 | 04:18
а почему так сменился тон заявления?
в духе чванства и патриотической истерики заявление должно было бы прозвучать примерно так:
" ...омириканцкий пиндос трамп долго уговаривал Президента Путина о встрече, на что Президент Путин ответил - подождёшь, не велика цаца... в глаза гляди!.."
romashka__ 14 июля 2018 | 04:31
Такие разные люди не могут нормально общаться.
Потому многие встревожены.
begly_ 14 июля 2018 | 04:43
Пока не закончился ЧМ по футболу переспать с любым иностранцем, россиянкам тоже считается успехом., даже если он совершенно другой рассы, ну в смысле, что его даже в русской бане всей деревней не отмыть..
clandestino 14 июля 2018 | 04:48
У сторон разные представления о норме
opiatnovyi63 14 июля 2018 | 04:58
О чём можно говорить с агрессором и оккупантом? О полной и безоговорочной капитуляции..