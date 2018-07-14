Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку после продления ареста
Депутат Верховной Рады также заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, поскольку суд не дает им возможность полноценно представлять ее интересы, передает издание «Украинская правда». Шевченковский районный суд Киева поздно вечером продлил срок ареста Савченко еще на два месяца. Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по версии следствия, депутат планировала забросать членов парламента гранатами, обрушить минометами купол Верховной Рады и добить выживших из автоматов.
Комментарии3
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j_partizan 14 июля 2018 | 04:30
Почему молчит мировая общественность?
Куда засунули свой язык наши деятели искусства?
Да, современная российская власть прогнила, к тому же изначально имела ряд существенных недостатков. Однако, приходится констатировать и то, что имеет место травля России со стороны западных государств и их сподвижников
klukvik 14 июля 2018 | 04:46
ей они на пользу(по прошлому опыту)
begly_ 14 июля 2018 | 04:51
В тюрьмах скребет баба политический капитал., а могла бы как все женщины материнский.