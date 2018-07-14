Виталию Мутко запретили появляться во время чемпионата мира по футболу рядом с главой ФИФА
Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на свои источники. Формально в отношении вице-премьера, который на протяжении семи лет курировал подготовку к первенству, не было применено никаких санкций, связанных с футболом. Однако, как пишет «Би-би-си», в ФИФА не захотели ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.
Комментарии5
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i_one_off 14 июля 2018 | 04:28
Опасаются, что мочой может плеснуть? А там вдруг запрещённые вещества окажутся.
eniro 14 июля 2018 | 04:34
Знаете, каким он парнем был? Как с мячем на поле выходил?
klukvik 14 июля 2018 | 04:43
прокаженный. приказано сса... тряпками гнать
clandestino 14 июля 2018 | 04:51
Это, очевидно, полумера и компромисс. Надо запретить появляться рядом с детьми, беременными, станциями АЗС. И вообще появляться.
yralez 14 июля 2018 | 05:11
Прогнулись перед внешними обстоятельствами.
Вот наши кремень, гвозди бы делать из этих людей.
Гвозди бы из них сделать и забить по самую шляпку.