Умер Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса» вместе с Алексеем Навальным
Предпринимателю было 43 года. О его смерти сообщила журналистка Евгения Альбац, затем подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова. Причина смерти пока неизвестна. Петр Офицеров не дал показаний против Алексея Навального и получил 4 года условно.
Комментарии9
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vvietham 14 июля 2018 | 04:20
умирают в 43 года в основном от наркотиков или бухла (онкология как причина смерти - занимает доли %, не считая рк легких от курения - вредной привычки)
nepeanois 14 июля 2018 | 04:25
vvietham: или от отравления новичком
romashka__ 14 июля 2018 | 04:28
Соболезную родным и близким Петра Офицерова.
Очень жаль. Этот молодой человек - настоящий мужчина.
Власть сломала ему жизнь. О нем многие узнали тогда и потом.
Красивый человек.
clandestino 14 июля 2018 | 04:44
vvietham: От лахтинского блядства только не дохнут. Жиреют только.
begly_ 14 июля 2018 | 04:37
Надо будет и кремлевскую подстилку навальную под нож пустят. Они об этом должны были знать.
klukvik 14 июля 2018 | 04:39
Запомнится порядочным человеком.
Соболезную родным и близким.
clandestino 14 июля 2018 | 04:46
Хороший был человек. Жаль.
vlad_sabbath 14 июля 2018 | 04:57
Очередное огромное кровавое пятно, от которого никогда не отмыться ПУТИНУ и его банде.
sergirusso 14 июля 2018 | 04:57
У каждого человека СВОЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ СУДЬБА. Умирают и новорожденные....