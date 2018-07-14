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04:07, 14 июля 2018

Умер Петр Офицеров, осужденный по делу «Кировлеса» вместе с Алексеем Навальным

Предпринимателю было 43 года. О его смерти сообщила журналистка Евгения Альбац, затем подтвердила адвокат Офицерова Светлана Давыдова. Причина смерти пока неизвестна. Петр Офицеров не дал показаний против Алексея Навального и получил 4 года условно.

Комментарии

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vvietham 14 июля 2018 | 04:20

умирают в 43 года в основном от наркотиков или бухла (онкология как причина смерти - занимает доли %, не считая рк легких от курения - вредной привычки)

nepeanois 14 июля 2018 | 04:25

vvietham: или от отравления новичком

romashka__ 14 июля 2018 | 04:28

Соболезную родным и близким Петра Офицерова.
Очень жаль. Этот молодой человек - настоящий мужчина.
Власть сломала ему жизнь. О нем многие узнали тогда и потом.
Красивый человек.

clandestino 14 июля 2018 | 04:44

vvietham: От лахтинского блядства только не дохнут. Жиреют только.

begly_ 14 июля 2018 | 04:37

Надо будет и кремлевскую подстилку навальную под нож пустят. Они об этом должны были знать.

klukvik 14 июля 2018 | 04:39

Запомнится порядочным человеком.
Соболезную родным и близким.

clandestino 14 июля 2018 | 04:46

Хороший был человек. Жаль.

vlad_sabbath 14 июля 2018 | 04:57

Очередное огромное кровавое пятно, от которого никогда не отмыться ПУТИНУ и его банде.

sergirusso 14 июля 2018 | 04:57

У каждого человека СВОЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ СУДЬБА. Умирают и новорожденные....

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