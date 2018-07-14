Появились сообщения о смерти фигуранта дела «Кировлеса» Петра Офицерова

Об этом написали главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац и сайт «Медуза». Адвокат Офицерова Светлана Давыдова сказала «Интерфаксу», что ни она, ни родственники ситуацию не комментируют.

Петр Офицеров вместе с Алексеем Навальным был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Показаний против политика он не дал.