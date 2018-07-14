Появились сообщения о смерти фигуранта дела «Кировлеса» Петра Офицерова
Об этом написали главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац и сайт «Медуза». Адвокат Офицерова Светлана Давыдова сказала «Интерфаксу», что ни она, ни родственники ситуацию не комментируют.
Петр Офицеров вместе с Алексеем Навальным был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Показаний против политика он не дал.
Комментарии1
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koshkaedu 14 июля 2018 | 03:39
Конечно же в Думе будет создана комиссия по выяснению причин смерти
российского гражданина?