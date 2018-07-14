США за два дня до встречи Трампа и Путина обвинили 12 россиян во вмешательстве в выборы
В Вашингтоне утверждают, что речь идет о сотрудниках военной разведки, которые взламывали почтовые сервера Демократической партии и публиковали украденные документы. По версии следствия, именно сотрудники ГРУ стоят за хакерской группировкой Fancy Bear. В Минюсте назвали конкретные фамилии обвиняемых с указанием, где они проходят службу. Полгода назад американские власти обвинили во вмешательстве в президентские выборы 13 россиян, в том числе бизнесмена Евгений Пригожина. В Вашингтоне полагают, что именно он стоит за деятельностью так называемой «фабрики интернет-троллей».
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