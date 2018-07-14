В Бразилии по ошибке освободили из тюрьмы известного криминального авторитета

Леомар Оливейра Барбоза по прозвищу «Плейбой» отбывал наказание сразу по нескольким уголовным делам. По одному из них приговор был отменен, и сотрудники тюрьмы отпустили осужденного на свободу. При этом другие приговоры остаются в силе. Как передает канал «Глобу», министр общественной безопасности Бразилии Раул Жунгманн назвал произошедшее катастрофой и потребовал наказать виновных.