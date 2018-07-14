В Бразилии по ошибке освободили из тюрьмы известного криминального авторитета
Леомар Оливейра Барбоза по прозвищу «Плейбой» отбывал наказание сразу по нескольким уголовным делам. По одному из них приговор был отменен, и сотрудники тюрьмы отпустили осужденного на свободу. При этом другие приговоры остаются в силе. Как передает канал «Глобу», министр общественной безопасности Бразилии Раул Жунгманн назвал произошедшее катастрофой и потребовал наказать виновных.
Комментарии2
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eniro 14 июля 2018 | 02:25
Ага, и начальник тюрьмы сразу уволился и полетел "отсиживать пожизненное" в Англию. )
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 14 июля 2018 | 02:33
eniro: Чисто случайно :)))))....А у нас бы, в России, и не сел......