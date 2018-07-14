Прокуратура Петербурга освободила из-под домашнего ареста фигуранта дела о детской порнографии
Как сообщает издание «Фонтанка», это связано с тем, что прошел год с момента задержания сотрудниками Интерпола польского бизнесмена и инженера Кшиштофа Поморски. В качестве проектировщика он участвовал в возведении второй сцены Мариинского театра и стадиона на Крестовском острове. В Польше его обвиняют в распространении порнографии с участием несовершеннолетних и животных.
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ze_danil 14 июля 2018 | 02:57
дать российский пачпорт, квартиру в Мордовии и место в госдуре