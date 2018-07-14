Прокуратура Петербурга освободила из-под домашнего ареста фигуранта дела о детской порнографии

Как сообщает издание «Фонтанка», это связано с тем, что прошел год с момента задержания сотрудниками Интерпола польского бизнесмена и инженера Кшиштофа Поморски. В качестве проектировщика он участвовал в возведении второй сцены Мариинского театра и стадиона на Крестовском острове. В Польше его обвиняют в распространении порнографии с участием несовершеннолетних и животных.