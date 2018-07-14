Власти США изучают возможности продажи нефти из стратегического резерва
Как пишет газета Wall Street Journal, это позволит снизить мировые цены на сырье. Издание отмечает, что некоторые советники Трампа против такой меры и что Вашингтон пойдет на это только в крайнем случае. Ранее президент США призывал Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, чтобы ее стоимость упала и бензин подешевел. По некоторым данным, цены на нефть Трамп намерен обсудить и на встрече с Владимиром Путиным в понедельник.
Комментарии2
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eniro 14 июля 2018 | 02:39
Какие продажи запасов! Иракские 4,5 млн. бар. в день куда идут(из 8-9 добываемых)? А Саудиты? А Венесуэла? и т.п. Танкеров уже не хватает. Что с Путином -то обсуждать?
pmasel 14 июля 2018 | 03:30
eniro: Вот и я не этого не понял. Мы и так добываем по полной. Специалисты говорят, что со следующего года начнется у нас спад добычи.