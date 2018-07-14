В Москве в возрасте 43 лет умер бизнесмен Петр Офицеров

Об этом сообщили журналист Евгения Альбац и сайт «Медуза» без подробностей и ссылок на источники. Других подтверждений нет. Петр Офицеров проходил вместе с Алексеем Навальным по делу «Кировлеса» и был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Показаний против политика он не дал. Как писал «Московский комсомолец», 9 июля Петр Офицеров был госпитализирован с сотрясением мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики предполагали, что он мог получить травмы в результате припадка эпилепсии.