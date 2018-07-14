В Москве в возрасте 43 лет умер бизнесмен Петр Офицеров
Об этом сообщили журналист Евгения Альбац и сайт «Медуза» без подробностей и ссылок на источники. Других подтверждений нет. Петр Офицеров проходил вместе с Алексеем Навальным по делу «Кировлеса» и был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Показаний против политика он не дал. Как писал «Московский комсомолец», 9 июля Петр Офицеров был госпитализирован с сотрясением мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики предполагали, что он мог получить травмы в результате припадка эпилепсии.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
futbolist73 14 июля 2018 | 01:45
Соболезнования родным и близким! Настоящий мужчина, которых среди российского населения по пальцам пересчитать можно. Не прогнулся перед мафиозным государством! Каждый день Петром прожито достойно, а умер однажды! Большая часть населения каждый день от трусости не по разу умирает, а один день прожить с достоинством, так и не смогут!
trans 14 июля 2018 | 01:50
Добили мужика. Ну еще бы, не захотел по указке власти валить дерьмо на Навального. Земля ему пухом.
irdo 14 июля 2018 | 01:51
Как писал «Московский комсомолец», 9 июля Петр Офицеров был госпитализирован с сотрясением мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой. Медики предполагали, что он мог получить травмы в результате припадка эпилепсии.
===============
То есть сам себя избил и так раз десять.
hrenvam 14 июля 2018 | 01:54
Пенсионный фонд может спать спокойно...
mozhem_povtorit 14 июля 2018 | 01:55
Навальный убил
satttana_perrrkele 14 июля 2018 | 01:56
с Петром был "шапочно" знаком. Мне он не был симпатичным: православнутый славянин, релихиознутый. При этом, внешне, симпатичный, похож на нормального.
ТО, что у меня сложилось о нём мнение как о дешевой гнилушке - так это моё.
Здоровенный дядька, подтвердил как вредно умирать не куря и не употребляя алкоголь (помер, а так удовольствий не имел).
Думаю, что его смерть не от того, что не вкусил удовольствия от табакокурения и алкоголяпитмя, а от путинскуих упырей.
ИМХО конечно
vovan72 14 июля 2018 | 02:07
Жаль! Уходят адекватные