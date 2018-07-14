Участок Филевской линии метро Москвы между «Киевской» и «Кунцевской» на выходные закрыт

Там проводят работы по обновлению транспортной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе метрополитена. Сегодня и завтра между станциями «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут курсировать бесплатные компенсационные автобусы.