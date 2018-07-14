В работе социальной сети Instagram произошел массовый сбой
О нем сообщили пользователи в США и в ряде европейских стран. Это следует из данных сайта Downdetector, который занимается отслеживанием сбоев и отключений популярных интернет-ресурсов. Представители Instagram сообщили, что в курсе проблем и пытаются их решить.
Комментарии1
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sproter 14 июля 2018 | 01:22
Обо всех сбоях инстаграммы вам сообщит один герой, академик и герой.