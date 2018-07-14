Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку после продления ареста

Депутат Верховной Рады также заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, поскольку суд не дает им возможность полноценно представлять ее интересы, передает издание «Украинская правда». Шевченковский районный суд Киева поздно вечером продлил срок ареста Савченко еще на два месяца. Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по версии следствия, депутат планировала забросать членов парламента гранатами, обрушить минометами купол Верховной Рады и добить выживших из автоматов.