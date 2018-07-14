Москва сочтет успехом встречи Путина и Трампа, если стороны начнут нормально общаться
Это сказал глава МИДа Сергей Лавров. В интервью Ларри Кингу на канале RT министр отметил, что сейчас все каналы коммуникации между Россией и США заморожены. Встреча президентов России и США пройдет в понедельник в Хельсинки.
Комментарии7
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jetsam 14 июля 2018 | 01:11
т.е. про "трамп обещал признать крым" уже речи и нет?
просто счастье, если трамп на пару шагов и пару минут подойдет?
во как....
eniro 14 июля 2018 | 01:28
jetsam: Посмотрим, Трамп - нарциствующий торгаш. И хоть Путин, в свое время, упустил возможность его "личного обояния"(стратег млядь), но сейчас может попытаться наверстать, а там...
sproter 14 июля 2018 | 01:18
"Москва сочтет успехом встречи Путина и Трампа, если"
тут и повышение пенсионки - благо всевышнее, а уж "если"
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 14 июля 2018 | 01:42
Мне вот , без эмоций, интересно. Как в шахматах. Трамп, в отношение Путина сделал серьёзные ходы....Хуйло молчит....Интересно, что у плешивого в загашнике-Донбасс?Сирия?Молдова? Чем хуйло отвечать будет?
eniro 14 июля 2018 | 02:02
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Есть многое на свете, друг Горацио, что запретят в Российской *едерации.
salut__521 14 июля 2018 | 01:44
Нормально общаются с нормальными, а не с аннексантскими элементами и без того людоедскими...
stanislav1975 14 июля 2018 | 01:44
Ну ты чо, Донь, хорошо же сидели, нормально общались..ик..