Полиция заявила, что обнаружила в Эймсбери источник заражения нервно-паралитическим веществом «Новичок»
Он был найден в небольшой бутылке в доме одного из пострадавших Чарльза Роули.
Скотланд-Ярд пока не может дать ответ, как бутылка с «Новичком» попала в дом Чарльза Роули. Однако именно она, по мнению полиции, стала причиной отравления мужчины вместе с его подругой Дон Стерджес в конце июня в Эймсбери. Глава контртеррористического отделения Скотланд-Ярда Нил Басу сказал, что находка стала «значительным продвижением» в расследовании. Бутылка с нервно-паралитическим веществом отправлена в лабораторию британского Минобороны в Портон-Дауне. Теперь ученые, как отметили в полиции, определят, принадлежит ли «Новичок» из емкости к той же партии, которая стала причиной отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. К первому инциденту, напомним, Лондон считает причастной Россию, однако Москва все обвинения отрицает. Между тем для помощи в расследовании Британия пригласила экспертов ОЗХО, Напомним, в результате инцидента в Эймсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджес. Ее вскрытие состоится во вторник. Чарльз Роули же пришел в себя, но находится в критическом состоянии.
В российском посольстве потребовали от британских властей раскрыть информацию о бутылке, найденной в доме Чарльза Роули.
Комментарии8
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jetsam 14 июля 2018 | 00:09
@ В российском посольстве потребовали от британских властей
раскрыть информацию о бутылке, найденной в доме Чарльза Роули. @
он что, как и сенцов - имеет российский паспорт?????????????????????????????
а чего у трампа не потребовать дело об убийстве кеннеди???????
а материалы полета на луну?????
а у маска - чертежи теслы и спейс???????????
eniro 14 июля 2018 | 00:18
jetsam: Лавров правильно оценил свою и МИДа работу.
gorboy 14 июля 2018 | 00:19
Похоже на операцию прикрытия. У всех бомжей теперь есть Новичок. Причем тут Россия.
nds 14 июля 2018 | 00:21
В российском посольстве потребовали от британских властей раскрыть информацию о бутылке, найденной в доме Чарльза Роули.
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Вот что делает с российскими дипломатами кокс животворящий...
eniro 14 июля 2018 | 00:29
nds: Создается впечатление, что Вы или недалеки от истины, или МИД, это половые в захудалом трактире, но никак не дипломатический корпус России.
koshkaedu 14 июля 2018 | 00:22
Информацию могут раскрыть Луговой и Ковтун. Бутылка оттуда же.
ankir 14 июля 2018 | 00:28
На бутылочке обнаружили отпечатки пальцев самого Путина.
neon999 14 июля 2018 | 00:38
Пусть для начала со своим кокаином разберутся, а потом чего-то требуют.