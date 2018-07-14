Полиция заявила, что обнаружила в Эймсбери источник заражения нервно-паралитическим веществом «Новичок»

Он был найден в небольшой бутылке в доме одного из пострадавших Чарльза Роули.

Скотланд-Ярд пока не может дать ответ, как бутылка с «Новичком» попала в дом Чарльза Роули. Однако именно она, по мнению полиции, стала причиной отравления мужчины вместе с его подругой Дон Стерджес в конце июня в Эймсбери. Глава контртеррористического отделения Скотланд-Ярда Нил Басу сказал, что находка стала «значительным продвижением» в расследовании. Бутылка с нервно-паралитическим веществом отправлена в лабораторию британского Минобороны в Портон-Дауне. Теперь ученые, как отметили в полиции, определят, принадлежит ли «Новичок» из емкости к той же партии, которая стала причиной отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. К первому инциденту, напомним, Лондон считает причастной Россию, однако Москва все обвинения отрицает. Между тем для помощи в расследовании Британия пригласила экспертов ОЗХО, Напомним, в результате инцидента в Эймсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджес. Ее вскрытие состоится во вторник. Чарльз Роули же пришел в себя, но находится в критическом состоянии.

В российском посольстве потребовали от британских властей раскрыть информацию о бутылке, найденной в доме Чарльза Роули.