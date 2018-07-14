Трамп в ходе визита в Лондон обещал,что обязательно задаст Путину вопрос о вмешательстве Москвы в американские выборы

Впрочем, американский президент признался, что не ждет никакого прорыва от переговоров с Путиным.

Между тем в Кремле еще раз дали понять, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений России и США спекулировать на вредной и искусственной теме вмешательства в американские выборы.