Трамп в ходе визита в Лондон обещал,что обязательно задаст Путину вопрос о вмешательстве Москвы в американские выборы
Впрочем, американский президент признался, что не ждет никакого прорыва от переговоров с Путиным.
Между тем в Кремле еще раз дали понять, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в американские выборы. Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, нельзя бесконечно позволять противникам улучшения отношений России и США спекулировать на вредной и искусственной теме вмешательства в американские выборы.
Комментарии6
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tks 14 июля 2018 | 00:09
Да, отличный сюрприз подготовил ТРАМПНАШЧМО ко встрече с Паханом Русского Мира, в виде данных по 12-ти "апостолам".
ankir 14 июля 2018 | 00:33
tks: А Путин обязательно задаст встречный вопрос о вмешательства Вашингтона в русские выборы.
fig_vvam 14 июля 2018 | 00:10
ИРоссия как всегда заявляет:
Не виноватая я! Он сам ко мне пришел! Гад такой, рнавалился и овладел. И не заплатил.
aleksandr39 14 июля 2018 | 00:15
" великий вождь " как всегда опоздает на встречу с Трампом .
ed81 14 июля 2018 | 00:30
И Путин , опустив глаза, скромно ответит : нас там не было.., оба останутся довольны!
salut__521 14 июля 2018 | 00:38
В свете последних кремлёвских отравительных решений по Англии стоит задать ещё такой вопросик: - я сумневаюсь, была ли у вас мать, подпоручик фюрер?..