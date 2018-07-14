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00:00, 14 июля 2018

Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы 2016 года

Начать стоит с того, что государственные российские СМИ сообщают ложь о новых обвинениях спецпрокурора Боба Мюллера — Мюллер предъявил обвинения в хакерских атаках не предполагаемым сотрудникам ГРУ России, а вполне реальным — с указанием их имен, должностей и военных частей, в которых они числятся или числились. Вот они: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев. В опубликованном обвинительном заключении на 29 страницах ФБР объясняет, что каких IP адресов заходил каждый из обвиняемых, какие серверы они использовали, какие фишинговые имейлы с вредоносными программами посылали членам Демократической партии. Для покупки серверов офицеры ГРУ использовали биткойн в эквиваленте 95 тысяч долларов — криптовалюты они не только покупали, но и майнили. В связи с этим офицеры ГРУ обвиняются и в отмывании денежных средств. Для опубликования украденных у Демократов имейлов хакеры создали вебсайт dcleaks.com, а также использовали никнейм Гуцифер 2.0 под видом независимого хакера, взломавшего серверы Демпартии. О том, что Гуцифер 2.0 входил в свои аккаунты с IP-адресов штаб-квартиры ГРУ в Москве стало известно еще несколько месяцев назад. Мюллер также установил, что российские хакеры ГРУ взломали вебсайт избирательного совета одного из штатов и украли информацию о пятистах тысячах избирателей — имена, фамилии, номера социального страхования и данные водительских прав. Также хакеры взломали компьютеры американской компании, которая поставляла программной обеспечение для верификации зарегистрированных избирателей. Хакеры также пытались взломать другие организации избирательного процесса.

По результатам обвинений Боб Мюллер требует наложить взыскание на любое имущество обвиняемых офицеров ГРУ, находящееся в США.

Комментарии

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tks 14 июля 2018 | 00:14

Да, отличный сюрприз подготовил ТРАМПНАШЧМО ко встрече с Паханом Русского Мира, в виде данных по 12-ти "апостолам".

patrikk_1 14 июля 2018 | 00:19

Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы 2016 года...

По телевизору сказали что в ФСБ завёлся крот, его описание уже в ориентировке - седые нечёсаные волосы, большая залысина, носит очки, не бреется, ходит в клетчатой рубашке и жилетке.

jjuddgge_ddrredd 14 июля 2018 | 00:26

tks: Поясняю для ботвы.
Это событие - мелкое вредительство Демократов и #NeverTrump перед встречей Пути и Трампа.
Вечно плачущий Чак Шумер призывает Трампа не встречаться с нашим солнышком, великим Путей))..
Чак Шумер, Нэнси Пелоси, безумная конгрессвумен Уотерс.....
Вот вы читали блоги Карины Орловой? Это примерно то же самое, что Карина Орлова - libtards.
Рейтинг поддержки среди республиканцев у Трампа - свыше 90%, самый высокий завсю историю US.
60% республиканцев ЗА встречу Трампа и Пути.
Расследование Мюллеро полностью дискредитировано. Ничего не остаётся, как предъявлять клоунские обвинения российским троллям и российским спец. службам.
Я не утверждаю, было или не было вмешательство России. Я не знаю.
Но все эти обвинения в адрес рос. спецслужб ни к каким последствиям не приведут. Не выдаст же Россия этих 12 разведчикофф Америке никогда. Пшик. В США все смеются над сегодняшними обвинениями, которые от бессилия грязного копа Мюллера, ничего реально не нарывшего. Кроме Fake News CNN никого этот Шумер и эти сотрясания воздуха от грязного копа Мюллера не интересуют. Ну ещё Карину Орлову)))
А вот то, что Трамп посадит на скамью подсудимых crooked Hillary и людей из Клинтон Фаундейшн через некоторое время - это реальность)))
Хе-хе.
Всё, всем приятного уикэнда)))

kara 14 июля 2018 | 00:15

15 спецслужб на 12 человек и 95000 долларов против....
Кто то нам рассказывает про эффективность?
Интересно, кто быстрее информацию намоет на этих 12?

salut__521 14 июля 2018 | 00:22

Смотрю, грандиозные силы брошены путиным против мирового правопорядку, что не удивительно, ибо бороться с зарубежными демократами всё же приятнее, чем с отечественными сортирами с дырками на обоср...х досках...

serg_anat 14 июля 2018 | 00:28

Надо полагать у Путина в папке имена 13 офицеров ФБР и ЦРУ и несколько деятелей АНБ, которые вели подрывную деятельность в России... (Сноуден не зря до сих пор на Рублёвке отдыхает)
Папочками обменяются и начнут копать новые компроматы.., такова се ля ви...

ed81 14 июля 2018 | 00:28

Секретные службы США забыли с кем имеют дело: с профи по подлогам , убийствами и прочим пакостям и главное , со спецами по несознанке….

polish_director 14 июля 2018 | 00:30

какая-то чушь, прочитал весь этот документ, послушал его пресс-конференцию.
сказки о царе Салтане и то более историчны. хохот да и только.

ematveev 14 июля 2018 | 00:35

Они там совсем тупые?

===
Розенстайн... также сообщил об отсутствии свидетельств того, что действия хакеров повлияли на результаты выборов в США.
===

Если не повлияли, то Трамп - законно избранный президент и избран волей народа Америки без влияния извне.
Логично?

Братья-либерасты, объясните неувязочку, а?

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