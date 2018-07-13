Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге возможно получит статус патриаршего, но не перестанет быть музеем

Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь государственного музея-памятника Игорь Стахеев. Он утверждает, что речи о его передаче церкви не идет. Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров ранее рассказал ТАСС, что отношения с РПЦ по-прежнему определяются соглашением от 2005 года, предусматривающим проведение в соборе двух служб в день.