Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге возможно получит статус патриаршего, но не перестанет быть музеем
Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь государственного музея-памятника Игорь Стахеев. Он утверждает, что речи о его передаче церкви не идет. Директор музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров ранее рассказал ТАСС, что отношения с РПЦ по-прежнему определяются соглашением от 2005 года, предусматривающим проведение в соборе двух служб в день.
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oldpartizan 13 июля 2018 | 23:09
накрылся музей медным тазом.