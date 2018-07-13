13-летний подросток из Новосибирской области, пропавший 3 июля близ Сочи, найден мертвым

Как сообщает пресс-служба СК, тело ребенка нашли в труднодоступной местности. По данным следствия, мальчик входил в состав незарегистрированной туристической группы из десяти детей в возрасте от 11 до 16 лет и трех взрослых. Отряд проходил через лесистую местность в 2-х километрах от села Бабук-Аул. В какой-то момент ребенок пропал. Сначала был найден его рюкзак, а сегодня обнаружено его тело.