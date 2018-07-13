Эксперты ОЗХО приедут на следующей неделе в Великобританию
Как сообщает Форин офис, им предстоит подтвердить тип отравляющего вещества, при взаимодействии с которым в Эймсбери в конце июня пострадали два человека, один из которых умер. Сегодня в доме Чарльза Роули, который выжил после отравления в Эймбери, обнаружена емкость со следами, как утверждают в полиции, нервно-паралитического вещества «Новичок».
Комментарии2
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tuman13 13 июля 2018 | 23:06
Да ви шо? Таки очень смелые люди - в Англию едут. А вот в Сирию съездить - кишка тонка. Зато как приятно принимать решения, не вытаскивая своей жопы из кресла в кабинете с кондишеном.
salut__521 13 июля 2018 | 23:07
Флакончик естественно с пальчиками Тереззы Мэй и Бориса Джонсона. Старый кегебистский трюк. Пошлятина, скукота...