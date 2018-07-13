Эксперты ОЗХО приедут на  следующей неделе в Великобританию

Как сообщает Форин офис, им предстоит подтвердить тип отравляющего вещества, при взаимодействии с которым в Эймсбери в конце июня пострадали два человека, один из которых умер. Сегодня в доме Чарльза Роули, который выжил после отравления в Эймбери, обнаружена емкость со следами, как утверждают в полиции, нервно-паралитического вещества «Новичок».