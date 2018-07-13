Минюст США обвинил 12 сотрудников российских спецслужб во вмешательстве в президентские выборы 2016 года

Начать стоит с того, что государственные российские СМИ сообщают ложь о новых обвинениях спецпрокурора Боба Мюллера — Мюллер предъявил обвинения в хакерских атаках не предполагаемым сотрудникам ГРУ России, а вполне реальным — с указанием их имен, должностей и военных частей, в которых они числятся или числились. Вот они: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев. В опубликованном обвинительном заключении на 29 страницах ФБР объясняет, что каких IP адресов заходил каждый из обвиняемых, какие серверы они использовали, какие фишинговые имейлы с вредоносными программами посылали членам Демократической партии. Для покупки серверов офицеры ГРУ использовали биткойн в эквиваленте 95 тысяч долларов — криптовалюты они не только покупали, но и майнили. В связи с этим офицеры ГРУ обвиняются и в отмывании денежных средств. Для опубликования украденных у Демократов имейлов хакеры создали вебсайт dcleaks.com, а также использовали никнейм Гуцифер 2.0 под видом независимого хакера, взломавшего серверы Демпартии. О том, что Гуцифер 2.0 входил в свои аккаунты с IP-адресов штаб-квартиры ГРУ в Москве стало известно еще несколько месяцев назад. Мюллер также установил, что российские хакеры ГРУ взломали вебсайт избирательного совета одного из штатов и украли информацию о пятистах тысячах избирателей — имена, фамилии, номера социального страхования и данные водительских прав. Также хакеры взломали компьютеры американской компании, которая поставляла программной обеспечение для верификации зарегистрированных избирателей. Хакеры также пытались взломать другие организации избирательного процесса.

По результатам обвинений Боб Мюллер требует наложить взыскание на любое имущество обвиняемых офицеров ГРУ, находящееся в США.

В МИД России сообщение об обвинении 12-ти предполагаемых сотрудников ГРУ во взломе компьютерных сетей Демпартии расценили как вброс с целью испортить атмосферу перед российско-американским саммитом в Хельсинки.