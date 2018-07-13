Сбой в работе соцсети «Инстаграм» наблюдается в крупных городах США и Европы, в том числе в Москве
Это следует из данных на странице сервиса «Даундетектор». Сбой произошел вечером, 55% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт соцсети, еще 20% жалуются на проблемы со входом в аккаунт. Причины сбоя не уточняются.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 13 июля 2018 | 22:56
"Причины сбоя не уточняются."
ждём заявления заменпрокурора США о причастности к этому "12 друзей Путина"