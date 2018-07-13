Сбой в работе соцсети «Инстаграм» наблюдается в крупных городах США и Европы, в том числе в Москве

Это следует из данных на странице сервиса «Даундетектор». Сбой произошел вечером, 55% пользователей испытывают проблемы с просмотром новостной ленты в аккаунте, 24% не могут открыть сайт соцсети, еще 20% жалуются на проблемы со входом в аккаунт. Причины сбоя не уточняются.