Суд Греции принял решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника
Кроме Франции соответстсвующие запросы отправили США и Россия. У каждой из трех стран свои претензии к Виннику, — рассказал «Эху Москвы» интернет-эксперт, главный редактор проекта Сатоши.ФМ Антон Меркуров.
Александр Винник был задержан в Греции около года назад по просьбе американских властей.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 13 июля 2018 | 22:44
Кремлежулики пытаются вытащить этого винника в Россию, чтобы он не раскрыл американцам секреты их тёмных делишек?
fig_vvam__ 13 июля 2018 | 23:05
mikhail_spb_: Франция рано или позюдно выдаст его США, но пока выдачу США оттянули.
ugiazov 13 июля 2018 | 23:08
fig_vvam__: Давно надо было выдать.